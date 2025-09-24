پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت یک شرکت به اتهام تقلب در فروش شیر هیدرولیک برقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه چهارم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی استان تهران پرونده تخلف تقلب در فروش شیر هیدرولیک برقی به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال را رسیدگی کرد.
وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.
وی ادامه داد: شعبه همچنین متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: با گزارش بازرسان اداره صمت تهران پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.