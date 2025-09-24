به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه چهارم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی استان تهران پرونده تخلف تقلب در فروش شیر هیدرولیک برقی به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

وی ادامه داد: شعبه همچنین متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: با گزارش بازرسان اداره صمت تهران پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.