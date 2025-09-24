وزیر نیرو در یک سفر ۲ روزه وارد فرودگاه خرم‌آباد شد و مورد استقبال مسئولان از جمله نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، علی آبادی در بدور ورود به خرم آباد، با مدیران و مسئولان لرستان در محل فرودگاه دیدار و گفتگوی کوتاه داشت و برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، راهی گلزار شهدای خرم آباد شد.

بازدید از سد مخملکوه خرم آباد، دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد و جلسه با مدیران صنعت آب و برق از برنامه‌های روز نخست سفر وزیر نیرو به لرستان عنوان شده است.

همچنین علی آبادی قرار است فردا پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی سیکل ترکیبی خرم آباد و سد تاج امیر دلفان شرکت کند.

سد تاج امیر دلفان از نوع سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی، ارتفاع ۵۰ متر، طول تاج ۲۲۵ متر و حجم مخزن ۸.۱۵ میلیون مترمکعب است که عملیات اجرایی آن سال ۹۵ با کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای لرستان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) آغاز ولی سال ۹۷ به سبب نبود اعتبار تعطیل شد.

ساخت دوباره این پروژه از سال ۱۴۰۰ جان تازه‌ای گرفت و نهایتا بهمن ماه ۱۴۰۲ آبگیری شد و با افتتاح آن ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم پایین دست به آبی تبدیل می‌شوند.

لرستان در حال حاضر ۶ سد فعال با ظرفیت ذخیره حدود ۲۰۹ میلیون متر مکعب دارد.