سرپرست اداره منابع آب شهرستان‌های بوانات و سرچهان گفت: 10 حلقه چاه‌های غیرمجاز با هدف صیانت از منابع ارزشمند زیرزمینی شناسایی و مسلوب‌المنفعه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابراهیم یوسفی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز جدید در شهرستان‌های بوانات و سرچهان شناسایی و چهار حلقه چاه غیرمجاز پُر و مسلوب‌المنفعه شد.

او بیان کرد: در این مدت و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و هدر رفت منابع آبی، ۹ مورد انتقال غیرمجاز آب شناسایی و جمع‌آوری شده است.

ابراهیم یوسفی ادامه داد: همچنین یک دستگاه کمپرسور که با کاربری برداشت غیرمجاز و غیرقانونی آب مورد استفاده بود، توقیف شد.