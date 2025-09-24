نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بر مولدسازی و توجه به اشتغال در روستاها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس صوفی در دیدار با اعضای شورای اسلامی و دهیاران شهرستان فامنین گفت: اعتبارات خوبی در این زمینه‌ها در کشور وجود دارد و شهروندان روستایی باید از این اعتبارات استفاده کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: فامنین دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است و باید به آن توجه ویژه شود و نگاه ما به آن باید نگاه وسیع باشد، در شهرستان مدل بحث توسعه‌ای در اولویت باشد.

او افزود: منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد، نزدیکی به تهران، دسترسی به آزادراه و وجود ایستگاه راه‌آهن در شهرستان از جمله مزایای شهر فامنین است که باید از این ویژگی استفاده شود و هدف ما استفاده از اعتبارات ملی برای پیشرفت فامنین است..

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس به اهمیت توجه به پروژه‌های روستایی با دید وسیع اشاره و تأکید کرد: با توجه به شرایط فامنین، مسئولان شهرستان باید نگاه بزرگ و وسیعی به فامنین داشته باشند و آینده فامنین هم در حوزه اقتصاد و اشتعال آینده بسیار روشنی است.

صوفی با اشاره به اینکه پتروشیمی فامنین با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت در حال فعالیت است، گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی تیم مدیریتی استان اتفاقات خوبی در فامنین در حال رخ دادن است.

او با اشاره به شناسایی و معرفی تمام نقاط حادثه‌خیز توسط مسئولین شهرستان گفت: ما برای رفع این نقاط پای کار هستیم و برای آن پیگیر رفع مشکل نقاط حادثه خیز خواهیم بود.