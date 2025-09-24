خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ناصر بهرام» مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام با اشاره به اینکه انتقال دقیق و درست دستاورد‌های دفاع مقدس به همگان به ویژه نسل جوان از اولویت‌های رسانه استانی است گفت: با توجه به اینکه در هر نقطه از استان ایلام حماسه‌ای بی بدیل از ایثار و پایمردی مردان و زنان این دیار در دوران هشت سال دفاع مقدس ثبت شده است، رسانه استانی مرکز ایلام برای پاسداشت این حماسه‌ها برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است.

وی به تشریح برنامه‌های رسانه استانی در یان هفته پرداخت و افزود: به همین مناسبت در معاونت سیمای مرکز، ویژه برنامه‌های دژ مستحکم و گفت‌و‌گو مان (بیانات مقام معظم رهبری) و نوروز دانش و برنامه‌های زنده و تولیدی روتین سیما همچون بنه مال و پخش فیلم و سریال ومستند‌های دفاع مقدس به روی آنتن می‌روند.

بهرام اضافه کرد: رادیو ایلام نیز با تولید و پخش ویژه برنامه‌های مرز عاشقی، کاروان بهشت و مال و بنه مال (خانواده) و تولیدات روتین مرکز همچون چراغ راه، راویان عشق، ستاره و سنگر، کتاب گویا و نمایش و مستند‌های رادیویی به استقبال هفته دفاع مقدس می‌رود.

وی به تشریح برنامه‌های معاونت خبر پرداخت و عنوان کرد: اطلاع رسانی و پوشش برنامه‌ها و رویداد‌های هفته دفاع مقدس در مرکز استان و شهرستان‌ها، تولید ۶ گزارش تولیدی با موضوع عشایر در دفاع مقدس، آغاز جنگ در ایلام، ایثار تا ایثار (نبرد رزمندگان در ارتفاعات قلاویزان) و گزارش از گروه‌های جهادی، گفتگوی ویژه خبری و ۱۵ مورد گزارش خبری از جمله یادواره شهدا، طرح رهروان ولایت، دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی با امام جمعه استان، دیدار با خانواده شهدا و نشست‌های تکریم و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت از اقدامات وسیع معاونت خبر برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس است.

مدیر کل صدا و سیما‌ی مرکز ایلام یادآور شد: معاونت فضای مجازی مرکز نیز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس آیتم‌هایی همچون موشن گرافی، استوری موشن، اسلاید موشن، عکس نوشت، پوستر، گزارش وبازنشر تصاویر دوران دفاع مقدس و همچنین پویش مردمی را در فضای مجازی نشر می‌دهد.