سرپرست فرماندهی انتظامی زرندیه از دستگیری قاتل متواری در عملیات مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ سعید محمدی زاد گفت: حدود یک ماه قبل خانمی کهنسال در منزلش توسط فردی ناشناس به قتل رسید و این موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
او با اشاره به متواری شدن مقتول به استانهای اطراف افزود: بعد از گذشت یک ماه مأموران پلیس زرندیه موفق شدند قاتل را که مردی ۳۸ ساله است در تهران شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کنند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان زرندیه ادامه داد: قاتل در بازجوییهای پلیس علت قتل را اختلافات قبلی با مقتول اعلام کرد.
قاتل بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.