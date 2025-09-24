به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ سعید محمدی زاد گفت: حدود یک ماه قبل خانمی کهنسال در منزلش توسط فردی ناشناس به قتل رسید و این موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

او با اشاره به متواری شدن مقتول به استان‌های اطراف افزود: بعد از گذشت یک ماه مأموران پلیس زرندیه موفق شدند قاتل را که مردی ۳۸ ساله است در تهران شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان زرندیه ادامه داد: قاتل در بازجویی‌های پلیس علت قتل را اختلافات قبلی با مقتول اعلام کرد.

قاتل بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.