معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سرمایه گذاری بیش از هزار و ۲۸۰ همتی در صنعت داروسازی کشور خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای ابراهیم شیخ، امروز در نمایشگاه دارو و صنایع وابسته با اعلام این خبر افزود: این میزان سرمایه گذاری برای تولید ۱۱۰ میلیارد عدد دارو صورت گرفته است.

وی ادامه داد: وزارت صمت خود را متعهد می‌داند همه اقدامات لازم را برای صنعت داروسازی انجام دهد به همین منظور تلاش خواهیم کرد به مطالبات صنعت پاسخ دهیم.

شیخ از رشد ۱۶ درصدی صادرات دارو در سال گذشته خبر داد و گفت: در پنج ماهه اول امسال نیز شاهد رشد ۱۱ درصدی بوده‌ایم.

تأمین نقدینگی، مهم‌ترین چالش صنعت داروسازی

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران نیز در این نمایشگاه؛ پایداری در تامین دارو را منوط به الزاماتی از جمله تامین و تخصیص ارز، نقدینگی شرکت‌ها، مطالبات، همکاری سازمان‌های بیمه‌گر و اصلاح اراهبردهای قیمت گذاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی کشور تمام توان خود را برای تسهیل در دسترسی دارو به کار می‌گیرد، گفت: البته مهم‌ترین چالش صنعت داروسازی کشور را نقدینگی است و از مسئولان تقاضا داریم شرایط نقدینگی داروسازی را فراهم کنند.

محمدعبده زاده افزود: امسال میزبان بیش از ۷۰۰ شرکت دارویی از ۲۸ کشور در نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته هستیم و پیش بینی می‌کنیم بیش از ۴۰ هزار بازدید کننده داشته باشیم.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران‌فارما) به عنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت داروی کشور از امروز تا چهارم مهرماه ۱۴۰۴ در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.