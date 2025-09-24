محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی درگذشت مادر حداد عادل را به ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام تسلیت محمدباقر ذوالقدر به این شرح است:

جناب آقای حداد عادل

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم بما صبرتم

فقدان تاسف برانگیز والده مکرمه جنابعالی را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. بی‌تردید این مادر بزرگوار در اجر و پاداش خدمات صادقانه جنابعالی به نظام مقدس اسلامی، سهمی بسزا دارد و امروز در سرای جاودان، میهمان فرزند والامقامش شهید مجید حداد عادل است. امید آنکه خداوند متعال آن بانوی مومنه صالحه را در سایه لطف و عنایت شفیعه محشر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها ماوا داده و به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر و اجر و دوام توفیق کرامت فرماید.

محمدباقر ذوالقدر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام