بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سحر رزمجو بیان کرد: هاری توسط ویروسی ایجاد میشود که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر گذاشته و التهاب مغز یکی از عوارض اصلی آن است.
وی افزود: سگهای خانگی، گربهها، خرگوشها و حیوانات وحشی مانند راسوها، راکونها و خفاشها میتوانند این ویروس را از طریق گزش و خراش به انسان منتقل کنند.
وی اضافه کرد: در بیماری هاری به دوره بین گاز گرفتگی و شروع علائم، دوره کمون یا نهفتگی گفته میشود و معمولاً ۴ تا ۱۲ هفته طول میکشد تا پس از آلوده شدن فرد، علائم هاری در او ظاهر شود.
کارشناس مسئول واحد بیماریهای واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان با بیان اینکه شروع اولیه هاری با علائم شبیه آنفلوانزا است، عنوان کرد: تب، ضعف عضلانی، مورمور شدن بدن و همچنین احساس سوزش در محل گاز گرفتگی از دیگر علائم این بیماری است.
وی درباره اینکه افراد چگونه هاری میگیرند، گفت: حیوانات مبتلا به هاری، ویروس این بیماری را به دنبال گاز گرفتن یا ایجاد خراش از طریق بزاق به سایر حیوانات و انسان منتقل میکنند، با این حال، هرگونه تماس با غشای مخاطی یا زخم باز نیز میتواند سبب گسترش ویروس شود.
رزمجو یادآور شد: انتقال این ویروس به صورت انحصاری از حیوان به حیوان و حیوان به انسان در نظر گرفته میشود و برای افرادی که به هاری مبتلا میشوند، گاز گرفتگی توسط سگ واکسینه نشده تا حد زیادی شایعترین علت است.
وی گفت: بعد از قرار گرفتن در معرض ویروس هاری، برای جلوگیری از ایجاد عفونت یک سری تزریق توصیه میشود.
کارشناس مسئول واحد بیماریهای واگیر شبکه بهداشت و درمان دشتستان با تأکید بر اینکه انجام واکسیناسیون هاری در سریعترین زمان پس از گزش حیوان بهترین راه پیشگیری از عفونت است، افزود: پزشکان زخم را به مدت حداقل ۱۵ دقیقه با آب و صابون شستشو و مواد شوینده یا ید معالجه میکنند، سپس، ایمونوگلوبین هاری را به فرد مورد گزش قرار گرفته تزریق و دوره تزریق واکسن هاری را شروع میکنند، این شیوهنامه بهعنوان پروفیلاکسی پس از مواجهه شناخته میشود.
وی اظهار: هاری یک بیماری قابل پیشگیری است و اقدامات سادهای وجود دارد که میتوانید برای جلوگیری از ابتلا به هاری انجام دهید.
رزمجو بیان کرد: قبل از سفر به کشورهای درحال توسعه، کار نزدیک با حیوانات یا فعالیت در آزمایشگاهی که روی ویروس هاری کار میکنند، واکسن هاری را دریافت و حیوانات خانگی خود را واکسینه کنید.
وی همچنین توصیه کرد: اجازه ندهید حیوانات خانگیتان در بیرون از خانه پرسه بزنند، حیوانات ولگرد را به سازمان کنترل حیوانات گزارش دهید، از تماس با حیوانات وحشی خودداری کنید و از ورود خفاشها به محل زندگی خود جلوگیری کنید.