با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مرکز کودک و نوجوان سیمای سازمان صدا و سیما، ظرفیت‌های حمایتی و ترویجی دو مجموعه در مسیر توسعه صنعت پویانمایی و صنایع خلاق کاراکترمحور هم‌افزا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری‌های نرم در صنایع خلاق، تقویت صنعت پویانمایی، حمایت از تولیدات کاراکترمحور و رفع موانع بازارپردازی (مرچندایزینگ) به امضا رسید.

بر اساس مفاد این همکاری، دو طرف متعهد شدند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، حمایتی و ترویجی خود، بستر لازم برای گسترش بازار و افزایش اثرگذاری تولیدات خلاقانه ایرانی را فراهم کنند.

مهدی شریفی سرپرست ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، در نشست امضای این تفاهم‌نامه بر عزم جدی این ستاد در توسعه زیست‌بوم نوآوری صنایع خلاق و شخصیت‌محور با محوریت صنعت پویانمایی تأکید کرد و گفت: «تمام ظرفیت‌های حمایتی و برنامه‌ای ستاد در اختیار فعالان این صنعت قرار دارد تا مسیر رشد و بازارپردازی برای محصولات خلاقانه هموار شود.

همچنین محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، این تفاهم‌نامه را نقطه آغازی امیدبخش برای بهره‌مندی تولیدات پویانمایی از آنتن شبکه‌های تخصصی کودک و نوجوان دانست و اظهار داشت: این همکاری می‌تواند نقش مهمی در رفع موانع بازارپردازی تولیدات صنایع خلاق شخصیت‌محور ایفا کند.

به دنبال امضای این تفاهم‌نامه، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین و برای تحقق مفاد حمایتی و عملیاتی‌سازی همکاری‌ها به اجرا درخواهد آمد.