به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برداشت رازیانه از قطب تولید این محصول در کشور، در شهرستان رزن در حال انجام است.

کشاورزان شهرستان رزن به ویژه اهالی روستای سلطان آباد این روز‌ها مشغول برداشت گیاه دارویی رازیانه از سطح مزارع کشاورزی خود هستند.

رازیانه به شکل دستی برداشت می شود، گیاه داروی رازیانه خواص فراوانی دارد.

اما با این حال کشاورزان با مشکلاتی نیز مواجه هستند به علت نبود صنایع تبدیلی قیمت رازیانه را دلالان تعیین می‌کنند.