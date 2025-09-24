19 قبضه اسلحه مجاز و غیر مجاز از سوی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز از شکارچیان غیر مجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کامران اسلاملو، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز به همراه محیط‌بانان غیور مناطق ارژن، مله گاله و هفت برم به مبارزه با عوامل تخریب‌گر محیط زیست پرداختند.

او بیان کرد: عملیات گسترده با محوریت حفاظت از مناطق حساس طبیعی، شامل کشف هزار و ۳۵۰ متر تور ماهیگیری راهبند غیرمجاز و توقیف سه دستگاه نیسان حامل هیزم بلوط همراه بود و همه متخلفان این پرونده‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

او افزود: ثمره این تلاش‌ها، کشف و ضبط ۱۵ قبضه اسلحه ساچمه‌زنی مجاز و چهار قبضه اسلحه غیرمجاز شامل ساچمه‌زنی و پی‌سی‌پی است .