\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0648\u06cc \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0628\u0644\u0646\u062f\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0634\u0646\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n