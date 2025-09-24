پخش زنده
استاندار کرمانشاه درخواست کرد : پروژههای درمانی اسلامآباد غرب، کنگاور، هرسین، سرپلذهاب، صحنه و اورامانات باید سریعتر تکمیل شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه استاندار کرمانشاه در دیدار مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور با اشاره به شرایط خاص استان، خواستار توجه ویژه این سازمان به حوزه درمان و بیمههای اجتماعی استان شد. دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در دیدار دکتر سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشوذ بر ضرورت توجه ویژه این سازمان به استان کرمانشاه به دلیل شرایط خاص آن تأکید کرد. وی با اشاره به آثار جنگ، زلزله، نرخ بالای بیکاری و مشکلات ناشی از بحرانهای منطقهای، گفت: کرمانشاه در روند توسعه کشور با موانع متعددی روبهرو بوده و نیازمند حمایت ویژه دولت در حوزههای مختلف، بهویژه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی است. دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند اما در بخش کشاورزی، صنایع دستی و خدماتی ضعف جدی در پوشش بیمهای وجود دارد که نیازمند تصمیمات ویژه از سوی مدیریت سازمان است. استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان مشکلات موجود در حوزه درمان تأمین اجتماعی در شهرستانهای استان، خواستار تسریع در تجهیز و بهرهبرداری از مرکز اورژانس کرمانشاه و تکمیل پروژههای درمانی اسلامآباد غرب، کنگاور، هرسین، سرپلذهاب، صحنه و اورامانات شد. مدیر ارشد استان عنوان کرد: ارزیابیها نشان میدهد مردم انتظار خدمات بیشتر و با کیفیتتری از مراکز درمانی تأمین اجتماعی دارند و این موضوع با توجه به روند رشد سالمندی در جامعه اهمیت مضاعف پیدا کرده است. وی همچنین خواستار افزایش سهمیه وام بازنشستگان در استان و توجه به بیمه رانندگان حملونقل درونشهری شد و گفت: انتظار داریم اقدامات پاراکلینیکی و برخی عملهای جراحی پرهزینه در مراکز درمانی تأمین اجتماعی توسعه یابد تا نیاز بیماران به مراجعه به سایر مراکز درمانی کاهش یابد. رئیس سازمان تأمین اجتماعی در استان ابراز امیدواری کرد این سفر منشأ خیر و برکت برای مردم کرمانشاه باشد.