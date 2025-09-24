کمیته فرهنگی فدراسیون تکواندو اعلام کرد: النا علیپور از کیش، برنده مسابقه نقاشی روز جهانی تکواندو با موضوع جوانمردی و پهلوانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، النا علیپور، تکواندوکار ۹ ساله کیش، در مسابقه کشوری نقاشی روز جهانی تکواندو موفق به کسب عنوان برتر بخش جوانمردی و پهلوانی شد.

مسابقه نقاشی ویژه روز جهانی تکواندو با مشارکت بیش از ۲۵۰ اثر از سراسر کشور برگزار شد.

کمیته فرهنگی فدراسیون تکواندو اعلام کرد: جذابیت بصری، تسلط بر ترکیب‌بندی و رنگ، خلاقیت در پرداخت موضوع و تناسب رنگ‌آمیزی با سن شرکت‌کننده معیارهای اصلی انتخاب آثار است.

جایزه ویژه خلاقیت به امین رهبری ۱۰ ساله از تبریز تعلق گرفت.

به تمامی نفرات برتر این مسابقه، جوایز نقدی اهدا خواهد شد.