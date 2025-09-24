معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از تشکیل این شرکت را سفارش محور شدن مهارت، توسعه و تقویت آموزش‌های مهارتی و فنی برای ارتقاء توانمندی‌های نیروی کار و جوابگویی به نیاز‌های بازار کار در سطح ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ غلامحسین محمدی در کارگروه تخصصی توسعه مهارت استان مرکزی گفت: این شراکت (کنسرسیوم) با حمایت بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است که بعد از دریافت درخواست‌های نیروی کار از طرف کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و حتی اصناف اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی با مشارکت همان صنایع و صنوف می‌کند.

او با اشاره به اینکه استان مرکزی ظرفیت خوبی در این زمینه دارد، افزود: تلاش ما ایجاد چرخه اشتغال پایدار و مؤثر از تناسب شغل و شاغل در استان‌ها است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با وجود کم شدن نیروی کار، نیمی از کارجویان فاقد مهارت هستند، تأکید کرد: تلاش ما آموزش مهارت به افراد جامعه و به خصوص به کارجویان است.

محمدی همچنین با تأکید بر توسعه فناوری‌ها و از بین رفتن بعضی مشاغل موجود، نیاز فعلی و آینده را نیروی کار ماهر و به روز دانست و افزود: ایرانی‌ها زیاد درس می‌خوانند و ما در این مورد در رتبه‌های بالا هستیم اما در زمینه مهارت در رتبه پایین جهان هستیم که این امر باید اصلاح و مهارت‌ها به روز رسانی شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: قسمت قابل توجهی از فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی به خصوص در شهر‌های بزرگ بدون شغل هستند.

نادرقلی ابراهیمی افزود: استان مرکزی به‌ خصوص شهر‌های صنعتی آن، انتظار دارند سهم بیشتری از اعتبارات ملی از محل مسئولیت‌های اجتماعی برای توسعه آموزش‌های مهارتی دریافت کند و این موضوع باید در برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای کشور مورد توجه باشد.