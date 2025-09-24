پخش زنده
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: تبلیغ دین باید متمرکز و تحت نظارت نهادی واحد باشد تا از ایجاد تشتت و فعالیتهای سلیقهای جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان با اشاره به موضوع تبلیغ درست اسلام بر ضرورت تمرکز و یکپارچگی در این عرصه تأکید کرد و گفت: متأسفانه امروز هر کسی با استفاده از بودجههای مختلف، بدون تخصص لازم، در زمینه مسائل دینی اظهارنظر میکند که این قابل قبول نیست.
وی با اظهار اینکه اینکه تبلیغات در یک جا جمع نیست تصریح کرد: بخش نظری دین، مربوط به حوزههای علمیه است و دیگران حق ورود نظری به این مسائل را ندارند. آنچه مهم است، ساماندهی تبلیغ عملی دین در جامعه است. باید مکانیزمی وجود داشته باشد که هرکسی میخواهد اسلام را تبلیغ کند، تحت نظارت و وابسته به یک نهاد مشخص و پاسخگو باشد.
امام جمعه تبریز با ارائه پیشنهادی در این زمینه گفت: باید با برنامهریزی و مشورت، زمینهای فراهم شود تا با تصویب دفتر مقام معظم رهبری، ادغامهای لازم در این زمینه انجام پذیرد.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری گفت:هنگامی که در برخی مسائل اختلاف نظر وجود دارد، فصل الخطاب، سخن مقام معظم رهبری است چرا که هم دین این را میگوید و هم عقل و هم قانون اساسی که تلفیقی از دین و عقل بشری است آن را تایید میکند.
در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام سیدمحمود حسینی در دوره تصدی مسئولیت، حجتالاسلام سیدحسن اصلینژاد بهعنوان مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شد.