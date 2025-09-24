پخش زنده
آیین اختتامیه دومین دوره آموزش جامع سردفتری با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: دوره های آموزش کارآموزان سردفتری با تمرکز ویژه بر آموزش عملی کار با سامانه ها برگزار شد و به پایان رسید تا بدین ترتیب کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی در استان ارتقا یابد.
سید مرتضی مولوی پور افزود: این دوره ها در چارچوب اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و پس از پذیرش تعداد زیادی از داوطلبان در آزمون های مربوطه برگزار شد و شامل آموزش های تئوری و عملی بود که با همکاری استادان مجرب و سردفتران برجسته استان به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: سال گذشته تفاهم نامه ای با سازمان آموزش دادگستری منعقد شد اما به دلیل محدودیت های فضای آموزشی و امکانات، آموزش عملی سامانه ها به شکل مطلوب برگزار نشد و این موضوع اعتراضاتی از سوی کارآموزان به همراه داشت.
مولوی پور تأکید کرد: این اداره کل با فراهم کردن آموزش الکترونیکی و بهره گیری از استادان دانشگاهی، کمبودهای گذشته را جبران کرده و امیدوار است فارغ التحصیلان دوره، خدماتی بدون مشکل و با رضایت مندی به مردم ارائه دهند.