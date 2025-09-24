به مناسبت هفته دفاع مقدس، پروژه فیبر نوری روستای شهرستان بخش خشکبیجار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ این پروژه با اعتباری افزون بر ۶۵ میلیارد ریال و اجرای بیش از ۵ هزار متر فیبر نوری زیرزمینی به بهره‌برداری رسید.

بر اساس طراحی انجام‌شده، این طرح ظرفیت خدمات‌دهی به ۵۱۲ مشترک فعال را دارد و علاوه بر آن، ۵۱۲ نفر دیگر نیز به‌صورت رزرو در نظر گرفته شده‌اند که در مجموع امکان پوشش برای هزار و ۲۴ مشترک را فراهم می‌کند.

با اجرای این طرح، ساکنان روستا نیز همچون شهر‌ها از اینترنت پرسرعت و خدمات تلفنی مبتنی بر فیبر نوری بهره‌مند می‌شوند.

همچنین به دلیل استفاده از فیبر نوری زیرزمینی، ضمن جلوگیری از سرقت تجهیزات، ارتباطی پایدارتر و مطمئن‌تر برای اهالی فراهم خواهد شد.

فرماندار شهرستان رشت در آیین افتتاح این طرح ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را گامی مهم در تحقق عدالت ارتباطی و فراهم‌سازی بستر توسعه اجتماعی و اقتصادی دانست و بر تداوم حمایت از پروژه‌های مشابه در سطح شهرستان تأکید کرد.