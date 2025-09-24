تغییر الگوی کشت، برای مقابله با شوری اراضی حاشیه دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو گفت: مدیریت نادرست منابع آبی و تأثیرات تغییر اقلیم از دلایل اصلی شوری خاک این منطقه است که خود متاثر از حوزه آبریز دریاچه ارومیه به شمار می‌رود.

فرشبافیان اجرای طرح تغییر الگوی کشت و استفاده از ارقام مقاوم به شوری را از راهکار‌های عملیاتی برای مقابله با معضل شوری خاک به کشاورزان عنوان کرد.

وی هدف از این طرح را ارائه راهکار‌های عملی و دانش‌بنیان برای کمک به حفظ بهره‌وری و معیشت کشاورزان در شرایط جدید دانست.

مدیر جهاد کشاورزی اسکو افزود: هدف از این بازدید‌ها ارتقای بهره‌وری و تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر پیامد‌های تغییرات آب‌وهوایی است و برای نجات زمین‌های حاصلخیز و تضمین امنیت غذایی اجرا می شود.