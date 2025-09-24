سردار خلیل زاده فرمانده قرارگاه شهید بروجردی استان آذربایجان غربی با حضور در صدا و سیمای مهاباد ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با مدیر کل مرکز در برنامه «راه عاشقان» ویژه هفته دفاع مقدس به تبیین و تشریح دلاورمردی‌ها و رشادت‌های نیرو‌های مسلح و دستاورد‌های دفاع مقدس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار خلیل زاده گفت: وجود امنیت یکی از مهمترین مؤلفه‌های پیشرفت کشور است، نیروی مسلح ما ضمن برخورداری از اقتدار و صلابت مثال زدنی، همواره در کنار مردم و حافظ جان و مال مردم بوده و برای تحقق این وظیفه سنگین و مهم با همه توان و جدیت تلاش می‌کند.

سردار خلیل زاده افزود: اگر کشور ما در جهان کنونی و در شرایطی که خاورمیانه در تلاطم است آزاد و مستقل می‌باشد به واسطه ایمان و اعتقاد نیرو‌های مسلح و داشتن رهبری خردمند و مردمی آگاه می‌باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: استقلال یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دفاع مقدس برای ملت ایران بود که با جان‌فشانی‌های ملت و شهدا به ارمغان آمد.

فرمانده قرارگاه شهید بروجردی با بیان اینکه شهدا سرمایه‌های نظام اسلامی هستند و نام آنان در هر جا گذاشته می‌شود به آنجا ارزش می‌دهد، افزود: امنیت و آرامش امروز را مرهون خون شهدا هستیم؛ شهدایی که در هر زمان برای انتخاب مسیر صحیح و تشخیص راه از بیراهه به آنها می‌توان رجوع کرد.

سردار خلیل‌زاده افزود: بر اساس آموزه‌های دینی ما، دفاع از کشور و سرزمین مادری در برابر تجاوز بیگانگان مقدس است و این مهم را ملت شجاع و با ایمان ایران در دوران هشت‌ساله تجاوز رژیم بعث و در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان دادند.

علی عیسی زاده مدیر کل صدا و سیمای مهاباد نیز ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سخنانی گفت: هفته دفاع مقدس، تنها یادآور خاطرات جنگ نیست؛ بلکه فرصتی است برای یادآوری ارزش‌هایی که باید در زندگی امروز ما جریان یابد. درسی که شهیدان به ما آموختند، آن بود که برای دفاع از حق و میهن، باید از منافع شخصی گذشت و در راه خدا قدم نهاد. آنان نشان دادند که امنیت، استقلال و آزادی آسان به دست نمی‌آید و هزینه آن، فداکاری و جانفشانی است و امروز نیز اگر می‌خواهیم این امنیت و عزت پایدار بماند، باید همان روحیه ایثار و همبستگی را در همه عرصه‌ها حفظ کنیم.

وی افزود: یکی از نتایج بسیار مهم دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی نهادینه شدن فرهنگ مقاومت در بین مردم و مصونیت انقلاب از گزند مستکبران و متجاوزان بود که مرد آگاه و با شهامت ایران اسلامی آن را در همه دوران‌ها به ویژه در جنگ‌های تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه به جهانیان نشان دادند.

مدیر کل صدا و سیمای مهاباد افزود: این مجموعه برای ترویج مقوله ایثار و شهادت و مقاومت و پاسداشت خون شهدا و رشادت‌های ایثارگران و انعکاس همبستگی و اتحاد برنامه‌های متنوعی را به صورت روتین تولید و در هفته دفاع مقدس و مناسبت‌های خاص دیگر به طور ویژه پخش می‌نماید.