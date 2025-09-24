به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش خراسان رضوی با حضور ۱۲ عضو از ۱۴ عضو مجمع برگزار و رضا ترشیزیان با کسب ۱۲ رأی از مجموع ۱۲ رأی مأخوذه به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

این مجمع با حضور امیر عزیزی‌ پور رئیس فدراسیون اسکواش، امیر زارعی سرپرست اداره‌ کل ورزش و جوانان استان و نمایندگان باشگاه‌ ها، دانشگاه، بسیج، داوران، مربیان و شهرستان‌ ها برگزار شد.

در جریان برگزاری انتخابات، علی سعادتمند دیگر کاندیدای این مجمع پیش از آغاز به نفع ترشیزیان انصراف داد و در پایان ترشیزیان با اجماع کامل آرا به‌ عنوان رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی انتخاب شد.