پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ناحیه املش از توزیع ۵۰۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ علی مهدی پور گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس ۵۰۰ بسته نوشت افزار و لوازم تحصیلی بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان که از قبل شناسایی شده بودند، با حفظ عزت و احترام آنها و خانوادهایشان توزیع شد.
وی با بیان اینکه این کار خداپسندانه با مشارکت بسیج سازندگی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، گروههای جهادی حوزهها و پایگاههای مقاومت شهرستان املش توزیع شد، افزود: برای تهیه این بستههای نوشت افزاز ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شد.