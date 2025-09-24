پخش زنده
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: سردفتردار باید در برابر فشارها ایستادگی کند و امانتدار اطلاعات مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حسن بابایی در آیین اختتامیه دومین دوره آموزش جامع سردفتری گفت: توانمندی علمی و فنی بهتنهایی برای سردفتردار کافی نیست و شاخص هایی مانند عدالت و اخلاق نیز باید رعایت شود.
وی با اشاره به لزوم آمادگی روحی و اخلاقی سردفتران، ادامه داد: در کنار آموزشهای فنی و کار با سامانهها، باید به آموزش اخلاق حرفهای نیز توجه شود. فناوری میتواند کارها را آسانتر کند، اما عنصر انسانی و تعهد اخلاقی، جایگزینناپذیر است.
رئیس سازمان ثبت اسناد با قدردانی از پیشکسوتان حوزه سردفتری گفت: اعتبار این حرفه به رفتار حرفهای سردفتران وابسته است؛ باید با وجدان بیدار و ارادهای قوی، حافظ این جایگاه باشیم.
معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این برنامه گفت: تعداد سردفتران اسناد رسمی از ۸ هزار و ۴۰۰ نفر در گذشته به ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
سید صادق سعادتیان با اشاره به حضور ۵۵ نفر از کارآموزان و سردفتران جدید استان خراسان رضوی که به جمع ۸۸۱ سردفتر این استان اضافه خواهند شد، گفت: این افراد پس از طی مراحل آزمون کتبی و کارآموزی به عنوان سردفتر معرفی میشوند.