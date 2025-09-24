پخش زنده
طرح ملی «سبا» برای فرهنگ سازی ومدیریت مصرف انرژی با هدف ترویج آموزش و نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در میان دانشآموزان، با حضور مدیرعامل شرکت توانیر در باغ کتاب تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، در این مراسم دانش اموزان چند مدرسه به صورت ازمایشی اجرای طرح را آغاز کردند تا گام تازهای در فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی برداشته شود.
در این مراسم مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر در سخنانی گفت: ایران رتبه چهاردهم دنیا در تولید برق را دارد وجزء ۵ کشور اول سازنده توربینهای نیروگاهی است. مصطفی رجبی مشهدی افزود:۹۵ درصد تجهیزات برقی را میسازیم وحتی این تجهیزات را صادر میکنیم.
وی با اشاره به این که سوخت نیروگاههای حرارتی کشور گاز، گازوئیل ونفت کوره است تصریح کرد:هر چه قدر درست مصرف کنیم آلودگی هوا کمتر خواهد شد وسوخت صرفه جویی شده در تولید استفاده میشود. رجبی مشهدی گفت:دانش اموزان سفیران بهینه سازی هستند که سرمایش وگرمایش ونور را درمحل زندگی خود باید پایش کنند تا انرژی لازم به همه بخشها برسد.