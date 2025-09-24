پخش زنده
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود از فرسودگی خانههای بهداشت و برخی مراکز بهداشت این شهرستان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیزاده در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه شهرستانی و استانی بر تجهیز و نوسازی خانههای بهداشت هشترود تاکید کرد و گفت: فرسوده بودن خانههای بهداشت از دیگر چالشهای ارائه خدمات با کیفیت در این شهرستان است که نیازمند سرمایه گذاری و اختصاص اعتبارات ویژه است.
وی افزود: متاسفانه سازمانها و مکانهای بهداشتی و درمانی که باید در مقابل حوادث و بلایا آمادگی کامل برای ارائه خدمات به بیماران را داشته باشند در بیشتر مواقع دچار آسیب جدی هم از لحاظ نیروها و هم ساختمانها میشوند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود گفت: بیمارستان امام حسین(علیه السلام) و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با کمبود نیروی انسانی و پرستار مواجه هستند که به علت کمبود پرستار در تنها مرکز درمانی هشترود که به مراجعه کنندگان چندین شهرستان، مسافران و ۹۰ کیلومتر از اتوبان پیامبراعظم(صلی الله علیه و آله) خدمات درمانی ارائه میکنند با ۶۰ درصد نیروهای درمان در فشار کاری بسیار بالایی هستند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود همچنین از به روزرسانی آزمایشگاه بیمارستان امام حسین(علیه السلام) هشترود خبر داد و افزود: آزمایشگاه این بیمارستان به دستگاههای پیشرفته مجهز شده و دیگر نیاز نیست بیماران برای انجام یک آزمایشگاه به بخش خصوصی یا سایر شهرها بروند.
وی افزود: هشترود جزء شهرستانهای برتر استان است که عمل جراحی لاپاراسکوپی در بیمارستان امام حسین(ع) صورت می گیرد.
علیزاده خاطرنشان کرد: به علت قرار گرفتن این شهرستان در مسیر آزادراه و ارائه خدمات به بیماران دیالیزی سایر شهرها، تختهای دیالیزی از ۷ تخت به ۹ تخت افزایش یافته است.