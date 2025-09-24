به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس شورای سیاست‌گذاری نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که این استقبال، فراتر از انتظار بود. به گفته جعفر محمدی، این رویداد فرصتی برای بازگشت به کمدی فاخر و دوری از ابتذال در سینماست.

او با اشاره به ایده اولیه جشنواره توسط ساسان قجر، هنرمند پیشکسوت زنجانی، افزود: جشنواره با هدف ارتقای استانداردهای کمدی، افزایش نشاط اجتماعی و حمایت از فیلم‌سازان به‌ویژه در استان زنجان شکل گرفته است.

محمدی با بیان اینکه جشنواره ظرفیت بین‌المللی شدن دارد، گفت: امسال در سطح ملی برگزار می‌شود تا پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت، در سال‌های آینده گسترده‌تر برگزار شود.