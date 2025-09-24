شهردار تهران گفت: ۹۸ درصد واحد‌های مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، با مشارکت مردمی و ظرفیت شهرداری بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری تهران و اصناف اظهار داشت: ۹۵ بازسازی‌ها در تهران و پنج درصد در سایر استان‌ها بود که فقط ۲ درصد بازسازی تهران باقی مانده است و ریالی از دولت نگرفته‌ایم.

وی افزود: برای بازسازی واحد‌های مسکونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مشکل منابع مالی و تصمیم گیری داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفت.

شهردار تهران ادامه داد: هشت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آسیب دیده بود.

وی با بیان اینکه برای ساخت مسکن ملی به ۲ هزار همت نیاز است، گفت: در این دولت برای ساخت واحد‌های مسکن ملی بین وزیر راه و شهرسازی و بانک مرکزی مذاکره انجام شده است، این رقم در دولت قبل ۶۰۰ همت بوده است.

زاکانی ابراز کرد: دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد است که منابع مالی کافی ندارد از این رو باید با کارشناسی و استفاده از ظرفیت مردم ساخت واحد‌ها را سرعت ببخشد.

به گفته وی، ۱۷۰ هزار هکتار زمین برای ساخت واحد‌های مسکونی در عمده شهر‌های کشور در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه رکن اقتصادی کشور باید مردمی شود، گفت: تا زمانی که مسئولان باور به کار کردن بدون نفت و مشارکت اقتصادی مردمی نداشته باشند، مشکلات کشور حل نمی‌شود.

وی افزود: در اتاق بسته تهران نمی‌توان برای اقتصاد کشور تصمیم گرفت، بلکه باید بر روی مشارکت مردم تکیه شود.

زاکانی خاطرنشان کرد: شهر با مشارکت مردم ساخته می‌شود و باید به ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی توجه ویژه شود.