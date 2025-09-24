رونمایی از تندیس شهید مدافع سلامت استان لرستان
همزمان با مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه علوم پزشکی لرستان از تندیس شهید مدافع سلامت شهیده سارا شکری رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده سپاه لرستان در یادواره شهدای گمنام و گرامیداشت هفته مقدس در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، به رشادتهای مثال زدنی جامعه پزشکی در جنگ هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزاشاره کرد و افزود: کادر درمان دوش تا دوش رزمنده در جبهه از نقطه شروع تا پایان با همدلی و همکاری و ایثار از جان خود گذشتند و به این شکل اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارند.
سردار نعمت الله باقری گفت: جوانان ما امروز نیز با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری آماده حضور در هر میدانی برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز هفته دفاع مقدس را نماد عظمت، اقتدار، وحدت و همدلی ملت قهرمانی ایران اسلامی دانست و افزود: دوران شکوهمند و غرورانگیز دفاع مقدس؛ یادآور صبر و استقامت و رشادتهای غیور مردان و شیر زنان دلیری است که با تمام وجود برای اهتزاز عزتمند پرچم جمهوری اسلامی ایران، تلاش کردند.
جلال الدین امیری ادامه داد: امنیت و آرامش امروز ما مرهون خون شهداست و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و حرکت در مسیرآرمانهای آنها وظیفه همه آحاد جامعه است.
رونمایی از تندیس ساخته شده شهیده مدافع سلامت، شهیده سارا شکری و تجلیل از خانوادههای شهدای سلامت و جنگ دوازده روزه پایان بخش این برنامه بود.