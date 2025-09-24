پادشاه اسپانیا، امروز چهارشنبه در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با شرم‌آور خواندن سکوت جهانی مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، بر ضرورت آتش‌بس بدون قیدوشرط تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛، «فلیپه ششم» (Philippe VI) پادشاه اسپانیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اهمیت چندجانبه‌گرایی تاکید و از نقش اساسی سازمان ملل در مقابله با چالش‌های جهانی دفاع کرد.

وی در این سخنرانی به موضوعاتی مانند درگیری‌ها در غزه و اوکراین اشاره و بر لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای حل این بحران‌ها تاکید کرد. پادشاه اسپانیا همچنین بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از اصول سازمان ملل متحد تأکید کرد و خواستار اقدام مشترک جامعه جهانی برای مقابله با بحران‌های کنونی شد.

وی گفت: در دنیای امروز شاهد درگیری‌های مختلف در مناطق مختلف جهان هستیم. تهاجم روسیه به خاک اوکراین، حمله به تمامیت ارضی یک کشور مستقل بود.

او درباره مساله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: در مورد فلسطین و غزه، نمی‌توانیم نسبت به بمباران‌ها از جمله بمباران بیمارستان‌ها ساکت بمانیم و چشمان خود را بر روی این تحولات ببندیم. این موضوعات باعث شرم جامعه جهانی است.

فلیپه افزود: باید آتش‌بس در غزه بدون هیچ قید و شرطی و به سرعت برقرار شده و حماس نیز تمامی اسرا را آزاد کند.

فلیپه به حقوق بشر و حمایت از پناهندگان اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست که به کسانی که به دلیل جنگ و بی‌ثباتی آواره شده‌اند، کمک کنند.

وی گفت: «جامعه جهانی باید همواره از حقوق بشر دفاع کند و به پناهندگان و کسانی که به دلیل جنگ و بی‌ثباتی خانه و کاشانه خود را از دست داده‌اند، کمک رسانی نماید.»

وی به موضوع توسعه پایدار و محیط زیست اشاره و بر لزوم اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کرد و گفت: «تغییرات اقلیمی یک تهدید جدی برای بشر است و نیازمند اقدام فوری و همکاری بین‌المللی است تا محیط زیست و منابع طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شود.»

پادشاه اسپانیا ادامه داد: «با رعایت آزادی، عدالت و حقوق بشر و با همکاری بین‌المللی، می‌توانیم دنیایی امن‌تر و عادلانه‌تر بسازیم. باید دست در دست هم، با اراده‌ای انسانی و عملی، به مقابله با بحران‌های جهانی بپردازیم.»