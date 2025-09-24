پخش زنده
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با حضور وزیر آموزش و پرورش دو مدرسه ۱۲ کلاسه با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهرستان فردیس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ ۲ باب مدرسه ۱۲ کلاسه شهید جمهور و شهید سید حسن نصرالله در شهرستان فردیس با هدف توسعه عدالت آموزشی در فردیس به بهره برداری رسید.
همزمان با آیین افتتاح و بهره برداری از یک هزار کلاس درس در کشور مدارس شهید جمهور آیت الله رییسی و شهید سید حسن نصرالله در استان البرز به بهره برداری رسید.
هر کدام از این مدارس که با حضور رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، معاون وزیر آموزش ، پرورش و رییس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور در استان البرز افتتاح شد دارای ۱۲ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
مدرسه شهید جمهور در مساحت یک هزار و ۶۶۱ مترمربع با ساختمان آموزشی یک هزار و ۱۱۶ مترمربع و مدرسه شهید سید حسن نصرالله با مساحت یک هزار و ۶۵۰مترمربع و متراژ ساختمان آموزشی یک هزار و ۱۱۶ متربع افتتاح شد.