به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ ۲ باب مدرسه ۱۲ کلاسه شهید جمهور و شهید سید حسن نصرالله در شهرستان فردیس با هدف توسعه عدالت آموزشی در فردیس به بهره برداری رسید.

همزمان با آیین افتتاح و بهره برداری از یک هزار کلاس درس در کشور مدارس شهید جمهور آیت الله رییسی و شهید سید حسن نصرالله در استان البرز به بهره برداری رسید.

هر کدام از این مدارس که با حضور رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، معاون وزیر آموزش ، پرورش و رییس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور در استان البرز افتتاح شد دارای ۱۲ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدرسه شهید جمهور در مساحت یک هزار و ۶۶۱ مترمربع با ساختمان آموزشی یک هزار و ۱۱۶ مترمربع و مدرسه شهید سید حسن نصرالله با مساحت یک هزار و ۶۵۰مترمربع و متراژ ساختمان آموزشی یک هزار و ۱۱۶ متربع افتتاح شد.

بهره برداری از دو مدرسه ۱۲ کلاسه در فردیس بهره برداری از دو مدرسه ۱۲ کلاسه در فردیس بهره برداری از دو مدرسه ۱۲ کلاسه در فردیس