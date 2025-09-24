استان اردبیل

بازسازی و تجهیز مدرسه روستاییِ ۳۵ ساله در اسلام آبادِ مغان

مدرسه ارشادِ روستای محمد کندیِ بخش اسلام آباد با بیش از ۳۵ سال قدمت و ۲۵۰ نفر دانش آموزِ ابتدایی و راهنماییِ دخترانه وپسرانه، چند سالی در ردیفِ مدارس تخریبی قرار گرفته بود. این مدرسه با همت احمد قبادی معلم و مدیر دلسوز این مدرسه و اهالی وخیرانِ روستا، بازسازی و تجهیز شد: