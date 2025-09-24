پخش زنده
مدرسه ارشادِ روستای محمد کندیِ بخش اسلام آباد با بیش از ۳۵ سال قدمت و ۲۵۰ نفر دانش آموزِ ابتدایی و راهنماییِ دخترانه وپسرانه، چند سالی در ردیفِ مدارس تخریبی قرار گرفته بود. این مدرسه با همت احمد قبادی معلم و مدیر دلسوز این مدرسه و اهالی وخیرانِ روستا، بازسازی و تجهیز شد:
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدرسه ارشادِ روستای محمد کندیِ بخش اسلام آباد با همت احمد قبادی معلم و مدیر دلسوز این مدرسه و اهالی وخیرانِ روستا، با ۷۰۰ میلیون تومان هزینه بازسازی و تجهیز شد.
دانش آموزان روستا هم دیروز همزمان با بازگشایی مدارس، در مدرسه جدید حس وحال خوبی داشتند.