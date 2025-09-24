به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو نیسان وانت حامل سوخت قاچاق در سطح شهر تالش و تایید صحت موضوع، این خودروی باری به محض مشاهده از سوی ماموران پلیس، برای بررسی بیشتر متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش از کشف هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و گفت: راننده ۵۳ ساله وانت به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این مقدار سوخت قاچاق کشف شده را ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق سوخت و کالا، مورد را فوری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.