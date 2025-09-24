به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، وزیر نیرو در بازدید پروژه سد مخزنی مخمل‌کوه گفت: این طرح در مقطعی به علت مشکلاتی از قبیل تأمین مالی متوقف شده بود اما هم‌اکنون با سرعت بیشتری در حال اجراست.



عباس علی آبادی با اعلام رضایت از روند پیشرفت پروژه ادامه داد: هم اکنون علاوه بر توسعه بدنه سد، موضوعاتی مانند انتقال آب، ایجاد راه دسترسی به شهر و اجرای خطوط لوله نیز در دستور کار قرار دارد.



وزبر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه های سفر به لرستان،گفت: این برنامه ها در ۲ بخش برنامه‌ریزی شده که در این مرحله بخش نخست طرح‌ها و پروژه‌های استان مورد بررسی و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.



علی آبادی افزود: در جریان سفر به لرستان ۱۱ پروژه مهم در حوزه‌های مختلف از جمله نیروگاه و سدسازی افتتاح می شود و مسائل اصلی استان با جدیت پیگیری می‌شود.



وی تصریح کرد: به دلیل تعدد پروژه‌های لرستان، این سفر به‌صورت فشرده برگزار و امشب نیز جلسه‌ای در استانداری برای بررسی مسائل برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به ابلاغ سلام ریاست جمهوری به مردم لرستان گفت: دولت بنا دارد مسائل اساسی و مهم استان را به‌طور ویژه حل کند که در این مسیر از حمایت و همکاری استاندار و دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد.



علی آبادی افزود: تمام تلاش مان را به کار می‌گیریم تا پروژه های لرستان در این حوزه پیشرفت مناسبی داشته باشند.



مشاور طرح مخملکوه خرم‌آباد نیز در این بازدید گفت: با اجرای کامل سامانه‌های ورودی و خروجی سد و تونل‌های انتقال، آب شرب شهر خرم‌آباد به صورت ثقلی و پایدار تأمین خواهد شد و هزینه‌های سنگین پمپاژ و نگهداری حذف می‌شود.



علی یاراحمدی اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۸۲ با هدف اصلی تامین ۵۵ میلیون متر مکعب آب شرب پایدار برای شهر خرم‌آباد آغاز و تاکنون حدود سه همت (هزار میلیارد تومان) هزینه شده است.

وی با اشاره به مشخصات فنی طرح بیان کرد: در محل پل کاکارضا بر روی رودخانه کشکان یک بند انحرافی، حوضچه رسوب‌گیر و تونل انتقال آب به طول سه هزار و ۱۱۱ متر احداث شده و ظرفیت سامانه انتقال به ۱۱۵ متر مکعب در ثانیه می‌رسد.

وی ادامه داد: قرار است ۲۷ میلیون متر مکعب آب به مخزن سد سراب تلخ منتقل شود که زمینه تامین آب کشاورزی سه هزار هکتار از اراضی پایین‌دست را فراهم می‌کند همچنین سد مخملکوه با ظرفیت ۳۵ میلیون متر مکعب ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

یاراحمدی اظهار داشت: انتقال آب از این سامانه با خط لوله‌ای به قطر یک‌هزار و ۶۰۰ میلی‌متر و طول ۱۴ کیلومتر انجام می‌شود و یک سامانه خروجی شامل تونل و لوله‌گذاری به طول بیش از پنج کیلومتر نیز طراحی شده که در مجموع ۶۰ میلیون متر مکعب آب را برای افق ۱۴۲۵ به شهر خرم‌آباد منتقل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به ارتفاع خروجی تونل کاکارضا که بالاتر از بلندترین نقطه شهر خرم‌آباد قرار دارد، آب بدون نیاز به ایستگاه پمپاژ و صرف هزینه‌های برق به صورت ثقلی وارد شبکه آب شهری خواهد شد.

وی هزینه اجرای کامل طرح شامل سد، سامانه‌های ورودی و خروجی و شبکه‌های پایین‌دست را حدود ۶ همت عنوان کرد.