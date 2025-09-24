پخش زنده
مشکلات و ظرفیتهای آموزش عالی در آبادان و خرمشهر با حضور معاون پارلمانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، نشست بررسی وضعیت دانشگاههای آبادان و خرمشهر با حضور دکتر صفاهن، معاون پارلمانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد. در این نشست، روسای دانشگاهها و مسئولان محلی به بیان دغدغهها و مشکلات حوزه آموزش عالی در منطقه پرداختند.
دکتر صفاهن، معاون پارلمانی وزیر علوم در این نشست با بیان اینکه هماکنون بیش از یکهزار و ۷۰۰ مرکز آموزشی در کشور فعال هستند و به سه میلیون دانشجو خدمات ارائه میکنند، گفت: از نظر کمی در جایگاه خوبی قرار داریم، اما برای ارتقای کیفیت آموزش عالی نیازمند بازنگری در رشتهها و تمرکز بر رشتههای جذاب و کاربردی هستیم.
او ادغام دانشگاهها را یکی از رویکردهای کلان وزارت علوم عنوان کرد و افزود: مرزهای جغرافیایی در دانشگاههای پیام نور برداشته شده و کلاسها بهصورت برخط برگزار میشود و وزارت علوم مکلف است تا جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی را محقق کند، در حالیکه تاکنون تنها ۵۰ هزار نفر پذیرش شدهاند.
صفاهن با تأکید بر محدودسازی پردیسهای دانشگاهی در کشور گفت: این سیاست از دانشگاه تهران آغاز شده و به دیگر مراکز نیز تسری خواهد یافت. البته در جریان ادغامها هیچ نیروی انسانی اخراج نخواهد شد.
خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان در این نشست گفت: در شهرستان آبادان ظرفیتهای بالقوه آموزشی بسیاری وجود دارد، اما وقفهای که به دلیل جنگ تحمیلی و مهاجرت ایجاد شد، مانع توسعه آموزش عالی در این منطقه شده است و با وجود دستکم هشت دانشگاه در آبادان، هنوز نتوانستهایم به جایگاه مطلوب برسیم.
او با اشاره به طرح آمایش علمی، از تشکیل شورای عالی آموزش عالی در آبادان برای تدوین آییننامههای لازم و رفع عقبماندگیها خبر داد.
شاهین هاشمی فرماندار ویژه خرمشهر هم گفت: شهرستان خرمشهر دارای سه دانشگاه است، اما ادغام دانشگاه آزاد خرمشهر با دانشگاه آزاد آبادان مشکلاتی برای دانشجویان به وجود آورده است و نبود رشتههای جذاب و ضعف زیرساختهای فیزیکی در دانشگاههای آزاد و پیام نور خرمشهر از چالشهای اصلی این حوزه است.
رئیس دانشگاه پیام نور آبادان نیز خواستار صدور مجوز جذب دانشجوی خارجی در مراکز پیام نور شد و رئیس دانشگاه مهر اروند به مشکلات اساسنامهای و کمبود فضای آموزشی این دانشگاه اشاره کرد.
دکتر بختیاری رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از تمرکز رشتههای مرتبط به دریانوردی در استانهای دیگر انتقاد و تأکید کرد که باید شرایط ارائه رشتهها متناسب با ظرفیتهای منطقهای باشد.
در پایان نشست سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم نگاه مشترک به توسعه دو شهرستان آبادان و خرمشهر، گفت: جزیرهای عمل کردن یکی از آسیبهای حوزه آموزش عالی است. موازیکاری در وزارت علوم و ضعف نظارت شورای گسترش مشکلات متعددی را برای دانشگاهها ایجاد کرده است. امیدواریم با همافزایی بتوانیم آینده بهتری برای آموزش عالی در منطقه رقم بزنیم.