اجلاسیه بزرگداشت ۴۵۵ شهید اصناف و بازاریان استان البرز با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: این اجلاسیه برای نخستین بار در تاریخ استان البرز با محوریت شهدای اصناف و بازاریان برگزار می‌شود و فرصتی است برای تجلیل از ایثارگری‌های مردانی که بازار را به پایگاه ارزش‌ها و مقاومت تبدیل کردند.

انصاری گفت: از دو سال پیش برنامه‌ریزی‌ها آغاز شد و علاوه بر برگزاری شش یادواره بزرگ شهرستانی، برای نخستین بار آمار دقیق شهدای اصناف و بازاریان استان گردآوری شد. شعار محوری این اجلاسیه شهدای اصناف، آبروی بازار انتخاب شده تا نسل جدید بداند بازار تنها محل کسب‌وکار نیست، بلکه پایگاهی برای ایمان، احترام، وطن‌دوستی و خدمت به مردم است.

انصاری با اشاره به نقش اصناف در روز‌های حساس کشور افزود: اصناف و بازاریان همواره در بحران‌ها همراه مردم و نظام بوده‌اند. در مقطع اخیر نیز، با وجود مشکلات و جنگ اقتصادی، اصناف البرز ثابت کردند که با تعهد و همدلی می‌توانند نیاز‌های مردم را تأمین و آرامش اجتماعی را حفظ کنند.

مدیرکل صمت استان البرز ن با قدردانی از خانواده‌های شهدا و جامعه اصناف گفت: امیدواریم برگزاری این اجلاسیه گامی مؤثر در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در میان جوانان و انتقال پیام شهدا به نسل‌های آینده باشد.