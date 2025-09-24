به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، درویش بلوچ نیا شهردار چابهار گفت: برای زیبای سازی شهرچابهار خدمات رسانی بهتر به شهروندان،همه ما متعهد و‌موظف بهسازی زیرساخت ها و تغییر سیمای شهر هستیم‌.

وی افزود: فرسودگی آسفالت معابر در‌سطح شهر چابهار طی چندین سال است که به عنوان یک خلع و یک کمبود برای همگان قابل لمس بود، اما امسال به مردم قول میی دهیم تمامی خیابان های شهر چابهار را بهسازی و آسفالت کنیم.

شهردار چابهار عنوان کرد: در دوسال گذشته بیش از 1میلیون مترمربع از معابر چابهار آسفالت شده است .

وی بیان کرد: در کنار آسفالت معابر، شهرداری چابهار کار کف سازی، جدول گذاری، کاشت درختان مثمر و تزئینی را نیز شروع کرده است.