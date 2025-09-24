رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند: در وضع کنونی، مذاکره با دولتِ آمریکا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کند، هیچ سودی برای ما ندارد، و هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیشب در سخنانی تلویزیونی به مردمِ کشور، اتحاد و یکپارچگیِ مستمرِ ملتِ ایران را، مُشتی پولادین بر فرقِ دشمن خواندند، و با تشریحِ علتِ تسلیم نشدنِ ملتِ غیرتمندِ ایران در مقابلِ فشار و تهدیدِ دشمن برای صرفِ نظر کردن از فناوریِ پرفایده غنی‌سازیِ اورانیوم تاکید کردند: مذاکره‌ای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند، بی‌فایده و پرضرر است.