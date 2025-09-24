استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت رونق‌بخشی به چرخه‌های اقتصادی استان، گفت: بگذارید در آذربایجان‌غربی تجارت شکل گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی ظهر امروز در بازدید سرزده از انبار‌ها و اداره کل گمرک استان و با بررسی برخی پرونده‌ها در این سازمان، تغییر رویکرد‌ها و اصلاح نگرش‌ها را لازمه توسعه دانسته و افزود: در آذربایجان‌غربی شرایط سرمایه‌گذاری دگرگون شده و دیگر نمی‌توان با رویه‌های گذشته پیش رفت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تسهیل امور اداری و کاهش بروکراسی برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: فرصت خدمت را باید غنیمت شمرد و هدف ما ایجاد رفاه برای مردم بوده و این مهم تنها با فعال‌تر کردن فعالیت‌های اقتصادی محقق می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های تولیدی و فعالان اقتصادی نیز تأکید کرده و افزود: باید مرز‌ها را بیش از پیش فعال کنیم و زمینه صادرات و ارتباط تجاری با کشور‌های اروپایی را فراهم سازیم.

رحمانی در پایان با بیان اینکه تفکراتمان باید تغییر کند تا بتوانیم مسیر تازه‌ای برای پیشرفت بگشاییم، اضافه کرد: اقتصاد پویا نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت عملی از سرمایه‌گذاران است و تحقق این امر تنها با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط امکان‌پذیر خواهد بود.