هوشنگ بازوند معاون وزیر راه وشهرسازی از پل نیمه کاره ورودی شفت بازدید کرد و برای رفع مشکل محور ورودی شهرستان شفت قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل سال ۸۸ ساخت پلی را برای ورود شهروندان و مسافرانی که از سمت ملاسرا به شفت تردد میکردند را آغاز کرد، اما بعد از حدود ۲ دهه، این پل بلاتکلیف رها شده و مردم با مشکلاتی در این خصوص مواجه هستند.
هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، از نزدیک این مشکلات را بررسی کرد و برای مرتفع کردن آنها قول مساعد داد.