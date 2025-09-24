به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شرکت زیرساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل سال ۸۸ ساخت پلی را برای ورود شهروندان و مسافرانی که از سمت ملاسرا به شفت تردد می‌کردند را آغاز کرد، اما بعد از حدود ۲ دهه، این پل بلاتکلیف رها شده و مردم با مشکلاتی در این خصوص مواجه هستند.

هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، از نزدیک این مشکلات را بررسی کرد و برای مرتفع کردن آن‌ها قول مساعد داد.