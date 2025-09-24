با آغاز سال تحصیلی و افزایش حجم تردد در پایتخت، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خودرو‌های عملیاتی خود را در میادین و معابر اصلی شهر مستقر کرد تا در صورت وقوع هرگونه خاموشی یا حادثه در شبکه، نیرو‌های فنی در سریع‌ترین زمان وارد عمل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، علیرضا رضایی، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ توزیع نیروی برق تهران بزرگ، هدف از اجرای این طرح را کاهش زمان خاموشی‌های احتمالی، افزایش پایداری شبکه و ارتقای رضایت شهروندان عنوان کرد.

وی افزود: با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، وضعیت شبکه برق پایتخت به‌طور لحظه‌ای پایش می‌شود و نزدیک‌ترین گروه عملیاتی بلافاصله برای رفع مشکل اعزام خواهد شد.