رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان: تولید امروز اولویت یک کشور است، چرا که معیشت مردم و اقتصاد کشور، همه مرهون تولید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام محمد تقی نقد علی با اشاره به فرمایشات شب گذشته مقام معظم رهبری در مقابل تهدیدها و توطئه‌های دشمن و راهکار کلیدی آن، یعنی قوی شدن در همه عرصه‌ها افزود: یکی از مهم‌ترین عرصه های قوی شدن، عرصه اقتصادی و حمایت از تولید است .

وی گفت: امروز نمایندگان استان اصفهان در بازدید از کارخانه تولید شیر، اقدامات فناورانه و بسیار خوبی را مشاهده کردند که مهمترین آن، راه‌اندازی پالایشگاه تصفیه آب پنیر و تولید فرمول شیر خشک نوزاد است.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: پالایشگاه تصفیه آب پنیر و تولید شیر خشک، نیازمند نیازمند حمایت است و نمایندگان حمایت‌ از این مجموعه را برای راه اندازی خط تولید و عرضه محصول به بازار ضروری و پیگیری لازم برای جذب اعتبار و تسهیلات انجام می دهند .

وی در ادامه به دیگر محورهای جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، با توجه به جمعیت قابل توجه دانش‌آموزی استان اصفهان، با حضور مدیرکل محترم آموزش و پرورش جلسه ای برای برنامه‌های پیش‌رو، چالش‌ها و نیازهای کادر آموزشی و اداری، فضاهای آموزشی و نهضت عدالت آموزشی بررسی شد .

حجت الاسلام محمد تقی نقد علی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب ذخایر آبی در استان اصفهان، گزارشی از وضعیت سدها ومیزان مصرف در استان بررسی شد و مجمع نمایندگان استان اصفهان طرحی برای مطالبه‌گری از وزارت نیرو و مقامات ارشد کشور تدوین و پیگیری می کنند و بهترین راه رفع بحران را کم آبی را صرفه‌جویی در مصرف آب بیان کرد .

وی بررسی قوانین جدید انتخابات شوراهای اسلامی را از دیگر برنامه های جلسه نام برد و گفت: هیات نظارت انتخابات شوراهای اسلامی در استان اصفهان تشکیل شده و نمایندگان شهرستان ها باید اعضای هیات نظارت خود را برای بررسی و تایید نهایی معرفی کنند .

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان بررسی مشکل و نیازهای اداره کل فنی ‌و حرفه‌ای و بیمه سلامت استان اصفهان را از دیگر برنامه های مجمع نمایندگان نامبرد و افزود: مجمع نمایندگان در راستای گره گشایی از مشکلات مردم با تمام در استان و تهارن پیگیری کرده و این روند ادامه دارد.