به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط با شعار هوای پاک، انسان سالم گفت: در یکسال گذشته بیش از ۲۲۶ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام شده است و بیش از ۱۵۰۰ متخلف از مقررات بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین هزار و ۶۸۲ مرکز متخلف پلمب و بیش از ۱۱۳ هزار کارت معاینه بهداشتی صادر شد.

صیادی به اقدامات واحد بهداشت محیط در کنترل کیفیت مواد غذایی و حفاظت از سلامت جامعه نیز اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۱۰ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. علاوه بر این، ۹هزار و ۶۲۵ نمونه از آب آشامیدنی و استخر‌های شنا و ۱۱۴ نمونه فاضلاب و پساب برای انجام آزمون‌های میکروبی و شیمیایی بررسی و ۸۰ نمونه میوه و سبزیجات نیز آزمایش شد.

وی به کنترل منابع آلاینده محیط زیست اشاره و بیان کرد: ۲۶ منبع آلاینده هوا، ۴۴۷ منبع آلاینده آب، ۳۴۳ مورد دفع فاضلاب و ۳۴۰ مورد دفع زباله مورد بررسی و کنترل قرار گرفت. همچنین واحد بهداشت محیط دانشگاه پاسخگوی ۲۱۴۸ شکایت بهداشتی شهروندان بوده است.