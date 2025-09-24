پیام نماینده ولی فقیه در استان لرستان بمناسبت هفته دفاع مقدس
نماینده ولی فقیه در استان لرستان بمناسبت هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم ربّ الشهداء و الصدّیقین
«جنگ هشت ساله و دفاع مقدّس، از بزرگترین افتخارات ملّت ایران بود»
رهبر معظم انقلاب اسلامی «مد ظله العالی»
هفته دفاع مقدس، گرامیداشتی است برای دوران پر افتخار و باشکوهی که در آن ملت ایران با دلی پر از ایمان و عزمی راسخ، در برابر دشمن متجاوز ایستاد و با فداکاریهای بینظیر، حماسهای جاودانه ساخت، و با ایثار جان و مال خود، از کیان، هویت و استقلال کشور دفاع کردند و بر دشمن بعثی و متحدانش پیروز شدند.
دوران جنگ تحمیلی، نه تنها یک نبرد نظامی بلکه آزمون اراده و عزم ملی بود که در آن مردان و زنان ایران زمین در عرصههای مختلف، از جبهههای جنگ گرفته تا پشت جبهه، نقشآفرینی کردند، و از حیثیت، شرف و آزادی ملت ایران، با فریاد «نصر منالله و فتح قریب» دفاع کردند و در برابر همه مشکلات و تحریمها ایستادند.
شهدا و رزمندگان ما در ۸ سال دفاع مقدس و نیز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با جانفشانی و فداکاریهای خود ثابت کردند که هیچ قدرتی نمیتواند عزم و اراده یک ملت را شکست دهد، آنها نه تنها در میدانهای نبرد، بلکه در تمام عرصههای زندگی، نشان دادند که با همبستگی، اتحاد و عشق به وطن میتواند همه دشواریها را پشت سر بگذارند، و شاهد بر آن تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر در هفته دفاع مقدس است که این انسجام و همبستگی را بر ما واجب میسازد.
دفاع مقدس تنها یک دوره از تاریخ کشور نیست، بلکه روحیهای است که در دلها جاری است، ما به عنوان یک ملت، در هر زمان و هر شرایطی میتوانیم با اتحاد کلمه و ایستادگی بر تمامی مشکلات فائق آئیم، و از هیچ تهدیدی نهراسیم و همواره در برابر نابرابریها ایستادگی کنیم.
اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهدای مدافع حرم، امنیت و سلامت و خصوصاً شهدای استان لرستان، جانبازان، آزادگان و پیشکسوتان ایثار و جهاد، هفته دفاع مقدس را به ملت شریف ایران اسلامی، مردم شهید پرور استان لرستان، کلیه خانوادههای معظم شهدا جانبازان و ایثارگران، آزادگان سرافراز، نیروهای مسلح، پیشکسوتان جهاد و شهادت، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
از خداوند متعال توفیق ادامه راه نورانی حضرت امام راحل و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی «مد ظله العالی» را برای همگان خواستارم.