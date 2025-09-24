سه نیروگاه خورشیدی به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با سراسر کشور در شهرستان آباده به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره توزیع برق آباده گفت: این سه نیروگاه شامل نیروگاه خورشیدی امید زمانه شش مگاوات ،نیروگاه خورشیدی شرکت تابان انرژی سینا یک مگاوات و نیروگاه خورشیدی آب و فاضلاب آباده 600 کیلو وات است.

مجتبی آزادی افزود : این سه نیروگاه به میزان 6/7 مگاوات با اعتبار 3 هزار و 150 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

آزادی بیان کرد : آباده پیشرو در استفاده از انرژی تجدید پذیر است و مقام نخست ساخت نیروگاه های خورشیدی را در استان داراست.

او ادامه داد : همچنین پنج مجوز راه اندازی نیروگاه برای متقاضیان صادر شده است .

رئیس اداره توزیع برق آباده بیان کرد : در حال حاضر پنج نیروگاه مگاواتی خورشیدی در شهرستان آباده برق تولیدی خود را در شبکه سراسری توزیع می کنند .