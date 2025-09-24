دو تفاهمنامه جامع در حوزه ارتقای سلامت و بهداشت و همچنین ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان یزد به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشستی مشترک که با حضور تقی‌زاده، قائم‌مقام کمیته امداد استان یزد و دکتر مسعود شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و رئیس مرکز بهداشت استان برگزار شد، دو تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح سلامت مددجویان تحت حمایت به امضا رسید.

تفاهمنامه نخست، یک توافق جامع همکاری با محورهایی نظیر تدوین و اجرای طرح‌های آموزشی، غربالگری، پیشگیری و ارائه خدمات مراقبتی و درمانی به مددجویان است.

این همکاری‌ها شامل ارتقای سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهبود بهداشت محیط در منازل و کارگاه‌های مددجویان و حمایت‌های تغذیه‌ای از گروه‌های حساس مانند کودکان زیر ۵ سال، مادران باردار و شیرده و بیماران می‌شود. همچنین در این تفاهمنامه بر هم‌افزایی برای استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و خیرین در مناطق محروم تاکید شده است.

تفاهمنامه دوم به طور ویژه بر ارائه خدمات دندانپزشکی به مددجویان تحت حمایت تمرکز دارد. بر اساس این تفاهمنامه، مددجویان معرفی‌شده از سوی کمیته امداد می‌توانند خدمات سطح یک و دو دندانپزشکی را در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان‌های تابعه دریافت کنند.

نکته قابل توجه در این تفاهمنامه، تعهد پرداخت هزینه‌ها تا سقف ۳۰ میلیون ریال برای هر مددجو است که گام بزرگی در راستای کاهش دغدغه‌های درمانی این عزیزان محسوب می‌شود.