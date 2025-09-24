مدیرکل بنادر کیش از اعزام گروه امداد و نجات برای کمک به خدمه شناور دوبه ثنا تحت پرچم کشور تانزانیا در خلیج فارس خبر داد.

عملیات امداد و نجات از کیش به شناور تانزانیا در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کاپیتان رضا راکیان افزود: براساس اطلاع مرکز فرعی جست‌و‌جو و نجات دریایی کیش، در حدود ساعت ۱۳:۳۰ شناور دوبه ثنا با پرچم تانزانیا از بندر رأس‌الخیمه امارات به مقصد بندر شعیبه کویت در حرکت بود و در ۲ مایلی جنوب کیش دچار وضعیت اضطراری شد.

او افزود: مواج شدن دریا عامل برهم خوردن تعادل شناور حامل ۲ هزار و ۵۰۰ تن سیمان شد.

راکیان خاطرنشان کرد: به دلیل ضعف در مهار بار شناور، محموله در تلاطم دریا به سمت چپ شناور چرخیده و عامل وضعیت نیمه غرق شدگی شده است.

مدیرکل بنادر کیش، گفت: گروه‌های امداد و نجات و غواصی در ماموریت امدادی به محل اعزام شدند.

رضا راکیان گفت: خوشبختانه آب به داخل شناور نفوذ نکرده گروه‌ها در حال امداد به خدمه و شناور برای انتقال شناور به بندرگاه کیش هستند.

او افزود: گروه‌های تخلیه و بارگیری نیز در بندرگاه کیش آماده رسیدن شناور هستند تا بلافاصله عملیات بارچینی و برقراری تعادل انجام شود.