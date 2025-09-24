به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخشدار مرکزی گلپایگان در آیین افتتاح دو طرح عمرانی و خدماتی در روستای رباط سرخ گلپایگان گفت: ساماندهی بلوار امام خمینی (ره) و میدان اتحاد روستای رباط سرخ گلپایگان با ۳۴ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.

علی اصغر خامسی؛ افزود: در این طرح ۱۸۵۰ مترمربع از مساحت میدان اتحاد و بلوار امام خمینی (ره) روستای رباط سرخ ساماندهی شد.

وی؛ از آغاز نصب نخستین پلاک هوشمند کدپستی ده‌رقمی در روستای رباط سرخ هم خبر داد و افزود: نخستین پلاک هوشمند منازل و با هدف ایجاد نظام هوشمند نشانی و بانک جامع اطلاعات مکانی بر درب منزل خانواده معزز شهید ذوالفقاری در روستای رباط سرخ نصب شد.

بازدید از شرکت تولید کننده لامپ کم مصرف در روستای سعید اباد گلپایگان هم از دیگر برنامه‌ها بود

سید جلال فاطمی؛ معاون دفتر امور روستایی استانداری اصفهان در بازدید ازاین واحد صنعتی گفت: برای تعاونی دهیاری‌های استان بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی کردیم که با کمک پست بانک به طرح‌های تولیدی دهیاری‌ها و شرکت تعاونی دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد.