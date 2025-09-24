در سومین روز از هفته دفاع مقدس امام جمعه ایلام همراه با جمعی از مسئولان استانی با خانواده ۴ شهید و یک جانباز دوران دفاع مقدس دیدار و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت السلام و المسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این دیدار ها بر خدمات رسانی بی منت و تکریم خانواده شهدا و ایثارگران تاکید کردند.

وی صبر و استقامت خانواده شهدا و ایثارگران را الگوی برای نسل امروز در برابر تهدید‌های دشمنان نظام دانست.

سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان، سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی و مرزبانی در این دیدار‌ها با اشاره به نقش و اهمیت رزمندگان در دوران دفاع مقدس ، اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان هشت سال دوران دفاع مقدس دانستند.

«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی امنیتی استاندار با اعلام اینکه خدمات رسانی دولت به خانواده شهدا و ایثارگران در اولویت است مطرح کرد: باید مشکلات این خانواده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

شهیدان «عبدالحمید عبدالهی»، «محمد قبادیان»، «ولی الله درویشی» و «علی کریمی» در سال‌های ۶۳ و ۶۶ و ۸۴ در مناطق عملیاتی چنگوله، قلاویزان، میمک و کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و علی اکبر اسدی سال ۶۵ بر اثر اصابت مستقیم گلوله دشمن به درجه جانبازی نائل آمدند.