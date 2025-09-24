به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی منتظری گفت: این اندیشکده با توجه به ضرورت‌های مطرح‌شده از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت، انسجام و اتحاد ملی فعالیت خود را آغاز کرده است. اصولا تشکیل اندیشکده‌ها در جهاددانشگاهی رویشی نو و ساختاری پویا در پیشرفت و توسعه کشور است که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان نقش‌آفرین باشد.

بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان

منتظری با اشاره به ضرورت تأسیس اندیشکده‌ها در این نهاد و بیان اینکه هدف اصلی اندیشکده‌ها استفاده از ظرفیت علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها و نخبگان استانی است، گفت: در تلاش هستیم تا با بهره‌گیری از توان تخصصی دانشگاه‌ها و نخبگان استان‌ها در توسعه و پیشرفت کشور نقشی مؤثر ایفا کنیم؛ البته این بهره‌مندی همیشه مستقیم نخواهد بود و در بسیاری از موارد محصول فعالیت اندیشکده‌ها از طریق واسطه‌هایی چون نهادهای حکومتی و دولتی به جامعه منتقل می‌شود.

الگوبرداری از تجربه پژوهشکده‌ها

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به مسیر رشد مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها در این نهاد گفت: همان‌گونه که در سال‌های گذشته پژوهشکده‌ها شکل گرفتند و سپس به پژوهشگاه‌ها تبدیل شدند و امروز کشور از خدمات آن‌ها بهره‌مند است، امیدواریم اندیشکده‌ها نیز به‌درستی در سراسر کشور توسط واحدهای جهاددانشگاهی شکل بگیرند و به حرکت جدیدی در استان‌ها منجر شوند.

منتظری با اشاره به تأسیس اندیشکده انسجام اجتماعی گفت: این اندیشکده با توجه به ضرورت‌های مطرح‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت، انسجام و اتحاد ملی انتخاب شد تا کار خود را آغاز کند. خوشبختانه همکاران ما در ماه‌های اخیر زحمات زیادی برای شکل‌گیری این مجموعه کشیده‌اند.

پرهیز از دیوان‌سالاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود

وی با بیان اینکه در طراحی این اندیشکده تلاش شده است از دیوان‌سالاری پرهیز شود، خاطرنشان کرد: ساختار اندیشکده انسجام اجتماعی به‌گونه‌ای طراحی شده تا از ظرفیت‌ها و امکانات موجود استفاده کنیم. ما برای این کار نیروی جدید جذب نمی‌کنیم، بلکه با همان توان موجود موضوعات ضروری را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.

انسجام اجتماعی در ادبیات علمی

رئیس جهاددانشگاهی در ادامه با اشاره به پیشینه نظری این موضوع اظهار کرد: انسجام اجتماعی یا همان Social Cohesion سال‌هاست در ادبیات پژوهشی دنیا مورد توجه است. برخی پژوهشگران غربی در مقالات اخیر خود این مفهوم را به ابن‌خلدون، دانشمند مسلمان، ارجاع داده‌اند که نخستین بار نظریه عصبیت را مطرح کرد. این نظریه همچنان یکی از مباحث جدی در حوزه علوم اجتماعی است.

وی افزود: در یکی از نشریات علمی معتبر با عنوان Encyclopedia مقاله‌ای منتشر شده که انسجام اجتماعی و اجزای آن را به‌تفصیل بررسی کرده است. این‌گونه منابع می‌تواند پشتوانه علمی ارزشمندی برای فعالیت اندیشکده انسجام اجتماعی باشد.

رمز پیشرفت کشور در اتحاد و انسجام اجتماعی است

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام در جامعه و بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در سخنانی خطاب به ملت ایران، رمز پیشرفت را قوی شدن و رمز قوی شدن را اتحاد و همراهی مردم دانستند گفت: افراد منفرد و گروه‌های پراکنده نمی‌توانند در مقابل مشکلات ایستادگی کنند و تأثیرگذار باشند.

نقش اندیشکده انسجام اجتماعی در تحکیم وحدت ملی

دکتر منتظری با اشاره به مأموریت اندیشکده انسجام اجتماعی تصریح کرد: رمز پیروزی انقلاب وحدت و انسجام بود. امام راحل (ره) می‌فرمودند؛ رمز پیروزی ما وحدت کلمه است و رهبر معظم انقلاب نیز بر اتحاد مقدس، انسجام اجتماعی و وحدت ملی تأکید دارند. بر این اساس، با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف جهاددانشگاهی ، این اندیشکده می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و امیدواریم با همکاری و مشارکت همه جهادگران، این توفیق حاصل شود.